Anthony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse viroloog, waarschuwt voor een heropleving van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Als mensen zich niet houden aan de huidige maatregelen, kan de verspreiding volgens Fauci stijgen naar 100.000 nieuwe besmettingen per dag. Daarbij benadrukt hij dat er niet kan worden gegarandeerd dat er een goed werkend vaccin komt.

In verschillende Amerikaanse staten worden nieuwe versoepelingen van de maatregelen gestopt omdat het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen er weer stijgt. Er wordt ook gevreesd voor een versnelde verspreiding als gevolg van de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid op 4 juli.

Fauci wijst erop dat steeds meer mensen, vooral jongvolwassenen, het minder nauw nemen met de maatregelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het dragen van mondkapjes en het onderling afstand houden.

Momenteel is de dagelijkse stijging van besmettingen in de VS ongeveer 40.000, maar dat zou dus ruim kunnen verdubbelen volgens de viroloog. Daarbij waarschuwt Fauci ook voor het uitblijven van een veilig en effectief vaccin tegen het virus. "Het is ontzettend belangrijk om te hebben, maar er is geen garantie dat het komt".

VS heeft minstens 25 procent van wereldwijde aantal besmettingen

Momenteel telt de VS ruim 125.000 sterfgevallen door COVID-19 en meer dan 2,6 miljoen bevestigde besmettingen. Het land telt zowel het hoogste dodental als de meeste besmettingsgevallen in de wereld.

Hoewel de VS 4 procent van het totaal aantal inwoners op de wereld heeft, heeft het ook ongeveer 25 procent van het wereldwijde aantal besmettingen. Waarschijnlijk is het aantal besmettingen nog hoger, omdat naar schatting slechts 10 procent van het totale aantal besmettingen in de VS bekend is, schrijft CNN.

Naast de besmettingen en sterfgevallen heeft het virus ook nog andere gevolgen met zich mee gebracht: sinds halverwege maart hebben vele miljoenen Amerikanen hun banen verloren. Sinds het begin van de uitbraak hebben ruim 47 miljoen mensen voor het eerst een uitkering aangevraagd.