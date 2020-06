Pakistan International Airlines (PIA) en Vision Air International (PVT) mogen per direct zeker een half jaar geen vluchten afwerken naar bestemmingen in de Europese Unie, vertelt het Europese agentschap voor veiligheid in de luchtvaart (EASA) dinsdag aan NU.nl. Pakistan houdt momenteel zeker 262 piloten aan de grond vanwege frauduleuze en dubieuze brevetten.

Volgens EASA kan de veiligheid voor Europese passagiers niet meer gewaarborgd worden. "Er zijn zorgen over Pakistan: het is niet zeker dat het land zich aan de internationale vliegstandaarden kan houden."

De nationale vliegmaatschappij PIA voert personenvluchten uit naar onder meer Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, terwijl Vision Air International voornamelijk cargovluchten afwerkt.

De afgelopen weken kwam echter voornamelijk PIA onder vuur te liggen. Uit onderzoek van het Pakistaanse ministerie van Luchtvaart bleek dat 141 piloten van de organisatie op frauduleuze manier hun brevet hadden bemachtigd. Ook bleken sommige certificaten niet in orde.

Vervolgens schorste het ministerie nog eens 121 piloten van diverse luchtvaartmaatschappijen. Daarmee is ongeveer een derde van alle piloten in Pakistan buiten functie gesteld.

Vorige maand crashte PIA-toestel

De zaak ligt gevoelig, aangezien vorige maand bij een crash van een PIA-toestel 97 mensen om het leven kwamen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat deze piloten zich niet aan de gewezen procedures hielden. Het is niet bekend of de piloten een frauduleus brevet hadden.

Het onderzoek naar dubieuze vliegbrevetten werd in 2018 opgestart. Na een crash werden onregelmatigheden aangetroffen op het vliegcertificaat van de betrokken piloot, terwijl een tweede piloot was geslaagd voor een examen terwijl hij niet eens in het land was.