De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een lijst van zogeheten 'veilige landen'. Op de lijst staan momenteel veertien landen, waarvan de inwoners vanaf 1 juli het Schengengebied weer in mogen reizen. De VS en Turkije zijn de grote afwezigen op de lijst vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen.

De zogenoemde veilige landen zijn: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. De gezondheidssituatie betreffende het coronavirus was hier op 15 juni vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in de EU.

Ook zal China aan de lijst worden toegevoegd als het land ook besluit de grenzen weer te openen voor EU-burgers. De lijst zal indien nodig elke twee weken worden herzien.

Om te bepalen of de reisbeperkingen voor een bepaald land kunnen worden opgeheven, worden verschillende criteria gebruikt. Zo moet het aantal nieuwe coronabesmettingen per honderd inwoners in de afgelopen tijd dichtbij of onder het EU-gemiddeld liggen. Ook moet dit aantal stabiel of aan het afnemen zijn. Daarnaast wordt ook ook gekeken naar het test- en traceerbeleid van een land. Bovendien weegt men af of deze informatie en andere beschikbare coronadata betrouwbaar is.

De lidstaten van de EU moeten de aanbevelingen nog in nationale wetgeving verankeren, waardoor de streefdatum van 1 juli mogelijk niet gehaald wordt.

Lidstaten waren verdeeld over heropenen van buitengrenzen

De EU-buitengrenzen werden 17 maart gesloten voor niet-essentiële reizen. Dit besluit werd twee keer verlengd, de laatste keer tot en met 30 juni.

De lidstaten van de EU vergaderden de afgelopen twee weken over het heropenen van deze gedeelde grenzen. Tot drie keer toe liepen de onderhandelingen op niets uit, omdat de landen verdeeld waren over de criteria voor de classificatie van de 'veilige landen'. Ook wilden sommige landen de grenzen sneller openen dan andere landen.