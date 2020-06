De Nederlandse drugscrimineel Cetin G. is dinsdag aangehouden in Turkije. Hij ontvluchtte in 2016 Nederland in afwachting van uitspraak in een rechtszaak tegen hem. Zijn advocaat Cem Polat bevestigt de aanhouding naar aanleiding van berichtgeving in Turkse media.

De man werd in december 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de handel in cocaïne. G. mocht deze uitspraak in vrijheid afwachten, maar knipte zijn enkelband door en wist te ontsnappen.

De aanhouding van G. valt samen met een grootschalige actie in Turkije en andere landen waarbij in totaal ruim zestig mensen zouden zijn aangehouden, waaronder ook in Nederland.

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, gaat het om de belangrijkste operatie in de geschiedenis van Turkije als het gaat om bestrijding van de handel in drugs.

Man in 2012 aangehouden in Nederland

G. werd in 2012 in Rotterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Hij bleek op dat moment gezocht te worden door Turkije en Brazilië voor hetzelfde vergrijp.

Vier jaar later werd hij schuldig bevonden aan het leidinggeven aan een criminele organisatie die drugs smokkelde van Latijns-Amerika naar Europa.

Hij was onder andere verantwoordelijk voor een drugstransport van 8.000 kilo cocaïne vanuit Ecuador. Die lading werd in oktober 2012 onderschept in de haven van Antwerpen .