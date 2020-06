Als Australische autoriteiten niet ingrijpen en koala's in de deelstaat New South Wales actief gaan beschermen, sterven de dieren binnen dertig jaar uit, blijkt dinsdag uit een gepubliceerd parlementair onderzoek.

De koala komt in het wild in Australië voornamelijk voor in New South Wales en de deelstaat Queensland, die ten noorden van New South Wales ligt. Het leefgebied van de dieren wordt kleiner en kleiner, citeert The Guardian uit het rapport van het een jaar lang durende onderzoek.

Bosbranden spelen een belangrijke rol: de vlammenzeeën van afgelopen jaar zouden een kwart van het leefgebied van de koala's hebben aangetast, terwijl in sommige regio's liefst 81 procent van de leefomgeving in rook opging. De bosbranden worden ieder jaar heftiger door klimaatverandering, stellen onderzoekers.

Een andere bedreiging voor de dieren is de bomenkap. "De snelheid waarmee koala's hun leefomgeving verliezen is zorgwekkend. Als de overheid niet ingrijpt, sterven de dieren ver voor 2050 uit", schrijven de onderzoekers.

'Huidige overheidsdata zijn achterhaald en onbetrouwbaar'

Overheidsdata die stellen dat er nog 36.000 koala's in de staat leven, zouden achterhaald en onbetrouwbaar zijn. Een grote populatie koala's in de regio Pilliga zou mogelijk al vóór de grote bosbranden van afgelopen jaar zijn uitgestorven.

Het parlementaire onderzoek telt in totaal 42 aanbevelingen om de koala's te beschermen. Zo moeten de grenzen van het leefgebied worden beschermd, moeten de dieren meer gemonitord worden en moet er meer geld naar dierenbeschermingsorganisaties. Daarnaast zou er in oudere bossen niet meer gekapt mogen worden.

Australië heeft het droogste jaar ooit en twee zomers met temperatuurrecords achter de rug. De schade van de laatste bosbranden loopt in de miljarden: 3.500 woningen werden verwoest, 451 mensen kwamen om het leven en vermoedelijk zijn ruim een miljard wilde dieren omgekomen.