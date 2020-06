Het Chinese Volkscongres heeft dinsdag unaniem de omstreden veiligheidswet aangenomen waardoor Peking meer invloed krijgt in Hongkong. Dat melden diverse bronnen. De wet zou woensdag 1 juli al in moeten gaan.

Wat de wet precies inhoudt, is nog niet bekend. De zwaarste straf die China inwoners van Honkong kan opleggen zou levenslang zijn, aldus mensen die de wet hebben ingezien. Naar verwachting zullen later op dinsdag meer details vrijkomen.

Peking zegt dat de wet een reactie is op de grote pro-democratische demonstraties van 2019 die vaak uitmondden in geweld. Met deze wet kan Peking reageren op "ondermijning, terrorisme en separatisme".

De verwachting is dat China een veiligheidsorgaan op zal zetten in Hongkong, onder leiding van de Hongkongse leider Carrie Lam. Deze veiligheidsraad zal onder toezicht komen te staan van Peking, dat een afgevaardigde zal leveren, die namens de Chinese regering zitting zal nemen in de raad.

Ook zal China volgens eerder uitgelekte versies van de wet overkoepelende bevoegdheden krijgen om de veiligheidswet in Hongkong te handhaven.

De aankondiging van de wet leverde dit jaar een nieuwe golf op van demonstraties in de metropool. Toch moesten de activisten lijdzaam toezien hoe de Wetgevende Raad van Hongkong de wet begin juni aannam.

Prominente activist treedt terug

De prominente activist Joshua Wong, medeoprichter van de activistische Demosistō-groep, heeft meteen aangegeven dat hij terugtreedt als leider. Hij zei eerder dat hij een van de hoofddoelen zal zijn van de nieuwe veiligheidswet. Zijn groep is een van de aanjagers van de massale protesten van vorig jaar.

VS beëindigt speciale status Hongkong

Peking zit met deze wet op ramkoers met landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië die graag willen zien dat Hongkong de autonome status behoudt die het in 1997 kreeg nadat het gebied niet meer Brits was.

De VS is maandag al begonnen om de speciale status die Hongkong heeft binnen de Amerikaanse wetgeving te elimineren. Daardoor zal er geen export meer plaatsvinden van defensiemateriaal en hooggekwalificeerde technologische producten.

In juni heeft het Europese Parlement een motie aangenomen die zegt dat de EU China moet aangeven bij het Internationaal Strafhof in Den Haag als het land de omstreden veiligheidswet zou aannemen.