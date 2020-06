Oeigoerse vrouwen in de Chinese provincie Xinjiang worden gedwongen om zich te steriliseren of om een spiraaltje te plaatsen. Hiermee wil de Chinese overheid de populatie van de moslimminderheid in de regio verminderen, zo blijkt maandag uit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat Oeigoerse vrouwen niet meer dan twee kinderen mogen krijgen en de overheid dreigt met opsluiting in een heropvoedingskamp als ze een volgende zwangerschap niet afbreken.

Maar ook komt naar voren dat vrouwen die minder dan de toegestane twee kinderen hebben onvrijwillig een sterilisatieoperatie ondergaan of bij hen een spiraaltje wordt geplaatst.

Uit de data blijkt dat de populatie van Oeigoeren in Xinjiang de afgelopen jaren dramatisch is gedaald. In de twee grootste Oeigoerse regio's is de bevolkingsgroei tussen 2015 en 2018 met 84 procent afgenomen.

Het onderzoek is gedaan door de Duitse wetenschapper Adrian Zens die eerder al de heropvoedingskampen van China in Xinjiang heeft beschreven. Hij baseert zijn onderzoek op regionale data, beleidsdocumenten en interviews met vrouwen van etnische afkomst in Xinjiang.

In navolging van het onderzoek hebben diverse landen en organisaties bij de Verenigde Naties aangedrongen om een internationaal en onafhankelijk onderzoek te doen naar de situatie in de regio. China zelf ontkent de aantijgingen.

'Oeigoerse moslims worden gehersenspoeld'

Al vaker komen berichten naar buiten dat China stelselmatig de Oeigoeren traineert. In november vorig jaar bleek uit gelekte documenten dat China honderdduizenden Oeigoerse moslims hersenspoelt in zwaarbeveiligde gevangeniskampen in het land.

De schatting is dat ongeveer een miljoen moslims - meestal uit de Oeigoerse gemeenschap - zonder proces zijn vastgezet. Zo blijkt uit documenten dat in een willekeurige week in 2017 vijftienduizend mensen naar kampen in de regio Xinjiang vervoerd zijn.

Uit gelekte staatsdocumenten zou blijken dat China Oeigoeren naar gevangeniskampen stuurt wegens onder meer het dragen van baarden, klikken op internetlinks die naar buitenlandse pagina's leiden of omdat ze online contact hadden met mensen in andere landen.

In een brief aan de VN-Veiligheidsraad riepen 24 landen China in juli vorig jaar al op om de massadetentie te beëindigen. Volgens de Chinese autoriteiten dragen de kampen bij aan een succesvolle manier om terrorisme en extremisme tegen te gaan.