Joseph DeAngelo, de man die bekend staat als de 'Golden State Killer', bekende maandag schuld aan dertien moorden. In ruil voor zijn bekentenis zal de oud-agent waarschijnlijk de doodstraf ontlopen en levenslang krijgen.

De 74-jarige DeAngelo beging vanaf halverwege de jaren zeventig ruim tien jaar lang een reeks misdaden in de Amerikaanse staat Californië, waaronder moorden, verkrachtingen en inbraken.

DeAngelo bekende schuld als onderdeel van een overeenkomst met de openbaar aanklager. Hoewel hij de doodstraf ontloopt, hoeven de overlevende slachtoffers, hun families en getuigen ook niet meer te lijden onder een rechtszaak die nog jaren zou kunnen doorslepen, aldus de openbaar aanklager.

DeAngelo werd in 2018 opgepakt, hij was toen pas enkele dagen in beeld. Rechercheurs kwamen hem op het spoor door DNA-bewijs te vergelijken met online databanken die door consumenten worden gebruikt om familieleden op te sporen.

Er werd al veertig jaar naar de seriemoordenaar gezocht. Volgens aanklagers is hij naast dertien moorden en kidnappings ook verantwoordelijk voor bijna vijftig verkrachtingen en meer dan 120 inbraken rond Sacramento, San Francisco en Zuid-Californië. De misdaden vond plaats van 1975 tot 1986.

De verdachte kroop vaak 's nachts het huis van stellen in, bond hen beiden vast en verkrachtte de vrouw, waarna hij de twee vermoordde. Hierdoor kreeg hij verschillende bijnamen, waaronder "Golden State Killer", "East Area Rapist" en "Original Night Stalker".