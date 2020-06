De Surinaamse politicus, ondernemer en oud-rebellenleider Ronnie Brunswijk is verkozen tot voorzitter van het Surinaamse parlement, dat enkele uren daarvoor officieel is beëdigd, meldt Waterkant.

In Suriname heeft de oppositie tijdens de parlementsverkiezingen van 25 mei gewonnen van de NDP van Desi Bouterse, die tot nu toe tien jaar aan de macht is geweest.

De grote verkiezingswinnaars zijn Chan Santokhi van de VHP en Brunswijk van ABOP. Samen met twee kleinere partijen sloten ze vijf dagen na de uitslag een akkoord. Daarin staat dat het presidentschap naar de VHP gaat, die de meeste zetels won.

De rol van voormalig junglecommando Brunswijk in het nieuwe parlement is nog onzeker. De 59-jarige partijleider heeft nu ingezet op het voorzitterschap, maar overweegt zich in juli ook nog verkiesbaar te stellen voor het vicepresidentschap, aldus Starnieuws.

Op de valreep leek een discussie tussen Brunswijk en de kleinere coalitiepartij NPS de nieuwe regering nog bijna in gevaar te brengen, schreef De Ware Tijd.

Brunswijk legde namelijk een nieuwe eis op tafel. Hij wilde dat olie en gas onder het ministerie zou vallen dat tijdens de onderhandelingen aan ABOP was gegeven. Maar deze portefeuille was net nog ondergebracht onder een nieuw ministerie van Olie en Gas, gegund aan NPS.

Partijen zeggen naar eenheid te streven

NPS dreigde vanwege het meningsverschil over te stappen naar de oppositie, maar liet zondagavond weten toch het verlies van olie en gas te accepteren. De partijen brachten samen een statement uit waarin ze zeggen met een constructieve opstelling naar eenheid zullen streven.

Brunswijk was in de jaren tachtig leider van de guerrillastrijders van het junglecommando in Suriname. Hij vocht tegen de huidige president en toenmalige leider van het militaire bewind van Suriname, Desi Bouterse. Later nam hij van 2010 tot 2015 met de ABOP deel aan de regeringscoalitie van Bouterse.

Net als Bouterse werd Brunswijk in Nederland bij verstek veroordeeld wegens cocaïnehandel. Het gerechtshof in Amsterdam legde de vroegere rebellenleider in 2000 een gevangenisstraf van zes jaar op voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 61 kilo cocaïne.