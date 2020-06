In een lopend onderzoek naar kindermisbruik in Duitsland heeft de politie online sporen van mogelijk zo'n 30.000 nog onbekende verdachten ontdekt. Dat kondigde justitieminister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Peter Biesenbach, maandag aan. De zaak betreft bezit en verspreiding van kinderporno en ernstige kindermishandeling.

De verdachten die zich achter pseudoniemen verschuilen, ontmoetten elkaar op verschillende internetfora en chatdiensten. Daar wisselden ze informatie en tips uit, deelden ze foto's en video's van hun daden en spoorden ze elkaar aan om slachtoffers te misbruiken.

Mogelijk leiden de sporen naar minder dan 30.000 verdachten, omdat één persoon meerdere IP-adressen kan gebruiken. Justitie vermoedt echter nog meer potentiële verdachten in beeld te krijgen, omdat dit slechts het resultaat is van een deel van het nog lopende onderzoek.

De Duitse politie heeft vanwege de grootschalige omvang van de zaak een taskforce van cyberexperts opgericht die zich landelijk bezig gaan houden met de identificatie van onbekende verdachten in alle kindermisbruikzaken.

Biesenbach had het maandag over een "nieuwe dimensie van misdaad" en bekende er "ziek" van te zijn geworden, schrijft het Duitse medium Bild. "We moeten toegeven dat kindermisbruik online verder verspreid is dan we eerst dachten" Ook bekritiseerde hij dat het niet bij wet verplicht is om data die de identiteit van anonieme gebruikers openbaart, op te slaan en openbaar te maken.

Tot nu toe 72 verdachten geïdentificeerd in misbruikzaak

De zaak kwam in oktober van vorig jaar aan het licht, toen er een huiszoeking werd gedaan bij een van de hoofdverdachten in de Duitse stad Bergisch Gladbach, vlak bij Keulen. Het onderzoek, waarin onder meer online data wordt geanalyseerd, richt zich inmiddels op zestien deelstaten. Tot nu toe zijn er 72 verdachten geïdentificeerd. Tien van hen zitten in voorlopige hechtenis. Sommigen hebben ook hun eigen kinderen misbruikt.

In het onderzoek zijn tot dusver 44 kinderen geïdentificeerd en gered. Onder hen was ook een baby van drie maanden oud, schrijft Bild.