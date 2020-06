Voormalig Frans premier François Fillon (66) is maandag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan drie jaar voorwaardelijk, wegens het misbruiken van publiek geld. Hij had zijn vrouw Penelope Fillon (64) jarenlang in dienst, terwijl zij geen werkzaamheden verrichtte.

Fillon moet ook een boete betalen van 375.000 euro en mag de komende tien jaar niet deelnemen aan welke verkiezing dan ook, aldus de Franse rechter.

Penelope Fillon heeft een voorwaardelijke celstraf van drie jaar opgelegd gekregen en moet eveneens een boete betalen van 375.000 euro. De rechter beschuldigt haar van medewerking aan het ongepast gebruiken van publiek geld.

De advocaat van het echtpaar heeft laten weten dat zijn cliënten in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. De advocaat noemt de uitspraak "oneerlijk" en spreekt van een complot tegen de Fillons.

Fillon was in de race voor presidentschap

De oud-premier kwam ongeveer 3,5 jaar geleden onder vuur te liggen, nadat Franse media onthulden dat Penelope Fillon in acht jaar tijd een miljoen euro opstreek als persoonlijk assistent toen haar echtgenoot deel uitmaakte van de Franse Tweede Kamer, en daarna in dienst van zijn opvolger.

Op het moment van de onthullingen was Fillon volop in de race om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden voor de verkiezingen van 2017. Door het schandaal verloor hij kiezers en besloot hij vervolgens zijn partijgenoot en de uiteindelijke winnaar van de presidentsverkiezingen, Emmanuel Macron, te steunen.

Fillon was tussen mei 2007 en mei 2013 premier van Frankrijk onder president Nicolas Sarkozy.