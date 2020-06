Voormalig atleet Roelf B. en zijn jeugdvriend Gert-Jan N. hebben maandag vijf jaar cel opgelegd gekregen voor het dealen van drugs op het Hongaarse muziekfestival Sziget, zo heeft de rechtbank in de hoofdstad Boedapest besloten. Het Hongaarse Openbaar Ministerie (OM) heeft beroep aangetekend, zo meldt B.'s advocaat Rachel Imamkhan aan NU.nl.

B. was samen met N. opgepakt nadat de politie prijslijsten vond onder de bezoekers. In de tent en in de auto van de mannen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen, waaronder 2.700 xtc-pillen.

De twee kregen een strafvoorstel van het Hongaarse Openbaar Ministerie (OM), maar dat werd door N. niet geaccepteerd. Wel erkende hij schuld. De man zou, als het aan het OM had gelegen, tien jaar de cel in moeten.

B. accepteerde het voorstel van acht jaar wel, maar zijn straf viel alsnog lager uit. Het OM is in beide gevallen in beroep gegaan.

Zowel B. als N. heeft maandag wederom spijt betuigd bij de rechtbank. Ze mogen het beroep buiten de gevangenis afwachten, maar het tweetal mag niet naar Nederland.

Zodra de straf onherroepelijk is, wat het geval is als zowel justitie als de verdachten niet meer in beroep kunnen gaan, kunnen de twee een verzoek doen om hun resterende straf in Nederland uit te zitten.