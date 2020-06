Een man is aangehouden voor de schietpartij tijdens een Black Lives Matter-protest in de Amerikaanse stad Louisville, meldt de lokale politie maandag. Door het vuurwapengeweld van zaterdag kwam één man om het leven. Ook viel er één gewonde.

De man wordt ervan verdacht het vuur te hebben geopend op een groep vreedzame betogers in een park. Bij de schietpartij raakte hij zelf ook gewond. De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij door de politie wordt bewaakt.

"De man heeft sinds het begin meegedaan aan de protesten en is in de afgelopen weken een aantal keer gearresteerd", zegt een assistent van de politiechef in Louisville. De verdachte zou zaterdag meermaals door andere betogers gevraagd zijn weg te gaan omdat hij storend gedrag vertoonde.

Het protest in de grootste stad in de staat Kentucky stond in het teken van het overlijden van een lokale inwoner, de 26-jarige Breonna Taylor. De zorgverlener werd op 13 maart thuis door de politie doodgeschoten, nadat gewapende agenten zonder aankondiging naar binnen kwamen.