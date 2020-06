Voormalig atleet Roelf B. wil schikken in de zaak die draait om het dealen van drugs op het Hongaarse muziekfestival Sziget. Het Hongaarse openbaar ministerie heeft hem een strafaanbod van acht jaar aangeboden, zo bevestigt een van zijn advocaten na berichtgeving van meerdere media.

B. was samen met zijn vriend Gert-Jan N. opgepakt nadat de politie prijslijsten vond onder de bezoekers. In de tent en in de auto van de mannen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen, waaronder 2.700 xtc-pillen.

Het tweetal staat maandag terecht in de rechtbank in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Eerder werd al bekend dat justitie een strafaanbod van acht jaar heeft gedaan aan B. De oud-atleet heeft spijt betuigd. Hij zei dat hij zijn jeugdvriend wilde helpen en op zoek was naar avontuur, om te ontsnappen aan de eisen waar hij als topsporter aan moest voldoen.

N. is een strafaanbod van tien jaar voorgelegd. Volgens meerdere aanwezige media accepteert de man dit voorstel. De rechtbank zal zich nog moeten buigen over de strafvoorstellen. Mogelijk gebeurt dit maandag al.

Hongarije heeft een streng beleid als het gaat om drugskwesties. In zaken van een dergelijke omvang kan de Hongaarse justitie levenslang eisen.

Zodra de straf onherroepelijk is, wat het geval is als zowel justitie als de verdachten niet meer in beroep kunnen gaan, kan B. een verzoek doen om zijn resterende straf in Nederland uit te zitten.