De wetgevers van de Amerikaanse staat Mississippi hebben zaterdag besloten om een nieuwe staatsvlag te kiezen. De huidige rood-wit-blauwe vlag heeft in de linkerbovenhoek het embleem van de zuidelijke Confederatie, een symbool dat verbonden is met racisme.

Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat haalde de resolutie de benodigde twee derde meerderheid. In beide kamers van de staat Mississippi hebben de Republikeinen ruim de meerderheid, maar ongeveer de helft van hen stemde in met het voorstel.

De Republikeinse gouverneur Tate Reeves heeft zaterdag al gezegd dat hij elke wet rond de vlag zal ondertekenen die de wetgevers hem voorleggen.

De zuidelijke staat Mississippi heeft als enige Amerikaanse staat nog het Confederatie-embleem in de vlag. De vlag werd in 1894 aangenomen, bijna dertig jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog die werd verloren door de Geconfedereerde Staten. De vlag is voor tegenstanders onlosmakelijk verbonden met slavernij en onderdrukking.

Ten tijde van segregatie en de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig van de vorige eeuw steeg de populariteit van de confederatievlag weer in de zuidelijke staten en werd sindsdien weer veelvuldig gebruikt, ondanks jaren van protest.

Sinds de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd op 25 mei onder de knie van een witte politieagent zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan op te protesteren onder het motto Black Lives Matter. Veel symbolen van de vroegere slavernij zijn het mikpunt geworden, waaronder de confederatievlag. Sindsdien hebben onder meer raceorganisatie NASCAR en supermarktketen Walmart de vlag in de ban gedaan.

Hoe de nieuwe vlag van Mississippi eruit gaat zien, is nog niet bekend.