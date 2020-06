De partij van de Franse president Emmanuel Macron heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag flink verlies geleden. Volgens de eerste exitpoll heeft de regeringspartij LREM verloren in onder meer Parijs, Lyon en Bordeaux.

De socialistische burgemeester Anne Hidalgo heeft in Parijs met meer dan 50 procent van de stemmen gewonnen van Agnès Buzyn, de partijgenoot van Macron. De Groenen wonnen in onder meer Lyon, Bordeaux en Marseille. Ook in de meeste andere grote steden lijkt LREM te verliezen. Louis Aliot van de rechts-populistische Rassemblent National, de partij van Marine Le Pen, won in de stad Perpignan.

In de stad Le Havre boekte LREM wel een overwinning. De premier Édouard Philippe won daar met ruim 58 procent van de stemmen. Philippe was ook al van 2010 tot 2017 burgemeester van die stad. Zolang hij premier is, zal er een waarnemend burgemeester in Le Havre worden aangesteld.

Het was de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. Ook in de eerste ronde won Hidalgo in Parijs. De opkomst was zondag met 40,5 procent laag. De verkiezingen gelden als een graadmeter voor de populariteit van partijen. Over twee jaar worden in Frankrijk landelijke verkiezingen gehouden.