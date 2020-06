De Poolse president Andrzej Duda heeft zondag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in het land gewonnen. Dat blijkt uit de eerste exitpoll. Hij versloeg Rafal Trzaskowski, de burgemeester van Warschau, na een nek-aan-nekrace. Trzaskowski is tweede geworden.

Zoals verwacht heeft Duda geen absolute meerderheid behaald. Hij kreeg volgens de exitpoll 41,8 procent van de stemmen, terwijl 50 procent nodig was. Trzaskowski behaalde 30,4 procent. Hierdoor vindt er op 12 juli nog een tweede stemronde plaats. Deze ronde zal alleen tussen de nummers één en twee gaan.

Er was een hoge opkomst bij de verkiezingen. Om 12.00 uur had zo'n 25 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Bij de verkiezingen van 2015 was dat rond het middaguur slechts iets meer dan de helft daarvan.

De verkiezingen stonden eigenlijk al gepland voor 10 mei, maar vanwege de coronapandemie werden ze uitgesteld. De regeringspartij PiS van Duda kwam nog wel met een wetsvoorstel dat grootschalig stemmen per post mogelijk moest maken, maar kreeg de oppositie en de twee kleinere coalitiepartners niet mee.

In totaal deden er zondag elf kandidaten mee. Duda leek lange tijd de enige echte kanshebber te zijn, maar na het uitstellen van de verkiezingen stelde Trzaskowski zich namens de centrumrechtse oppositiepartij verkiesbaar.

De uitslag is van grote invloed op de relatie tussen Polen en de Europese Unie. Duda's partij staat erom bekend zich af te keren tegen de EU, terwijl Trzaskowski als pro-Europees bekendstaat.