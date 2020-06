Oppositieleider Lazarus Chakwera heeft zaterdag alsnog de presidentsverkiezingen van Malawi gewonnen. Dinsdag moesten inwoners opnieuw naar de stembus, nadat de rechter de verkiezingsuitslag van vorig jaar ongeldig verklaarde vanwege fraude.

De zittende president Peter Mutharika (79) won dertien maanden geleden de verkiezingen nog met een nipte voorsprong op zijn opponent Chakwera (38,6 om 35,4 procent).

Deze verkiezingsuitslag zorgde voor veel onrust en protesten in het land. De oppositie sprak van fraude en bij nader onderzoek bleek er inderdaad op een groot aantal stembiljetten tipp-ex, een witte correctievloeistof, te zijn gebruikt om stemmen te vervalsen. Het Constitutionele Hof van Malawi verklaarde in februari de uitslag ongeldig en bepaalde dat de verkiezingen over moesten.

De 65-jarige Chakwera won de verkiezingen van afgelopen dinsdag met een meerderheid van 58,6 procent van de stemmen. De opkomst was ruim 64 procent. Chakwera wordt voor vijf jaar de president van het Oost-Afrikaanse land.

"Mijn overwinning is een zege voor de democratie en gerechtigheid", zei Chakwera nadat zijn overwinning bekend was gemaakt. Mensen gingen in hoofdstad Lilongwe de straat op om de uitslag te vieren.

Winst voor democratie in Afrika

Het is volgens waarnemers een enorme winst voor de democratie in het Afrikaanse land dat wordt geteisterd door armoede. De winst van de oppositieleider wordt gezien als een bewijs dat de rechterlijke macht in staat kan zijn om verkiezingsfraude aan te pakken in Afrika.

De verliezend huidige president Mutharika heeft zijn verlies nog niet erkend en zegt dat er bij de verkiezingen van dinsdag onregelmatigheden zijn opgetreden. Dit wordt echter tegengesproken door de kiescommissie die toezicht hield.

Er waren vanwege het coronavirus geen internationale waarnemers aanwezig.