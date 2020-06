Een persoon is omgekomen en een andere is gewond geraakt nadat een schutter het vuur opende op een park met Black Lives Matter-betogers in de Amerikaanse stad Louisville.

De politie heeft het park ontruimd en doet onderzoek, laat het in een verklaring weten. Na de schietpartij probeerden agenten het dodelijke slachtoffer tevergeefs te reanimeren.

Het andere slachtoffer zou volgens The New York Times naar het ziekenhuis zijn gebracht en buiten levensgevaar zijn.

Op beelden op sociale media is te zien dat een man aan de rand van Jefferson Park Square een dozijn schoten op het park lost, waarna mensen dekking zoeken tussen tenten en parkbankjes.

"Het is tragisch dat dit centrum voor vreedzame protesten nu een plaats delict is", schrijft Greg Fischer, de burgemeester van de stad, op Facebook. Hij veroordeelt het geweld en zegt diep bedroefd te zijn.

Jefferson Square Park is de afgelopen weken uitgegroeid tot een uitvalsbasis voor betogers die demonstreren tegen racisme en politiegeweld, onder meer vanwege de dood van de lokale inwoner Breonna Taylor. Een van de drie agenten die bij haar dood betrokken was, is dinsdag ontslagen.