De twee grote centrumrechtse politieke partijen in Ierland gaan samen met de kleinere Green Party een regeringscoalitie aan. Daarmee komt een einde aan een politieke patstelling van vier maanden. Verkiezingswinnaar Sinn Féin is buitenspel gezet.

Zaterdag heeft het parlement de coalitie goedgekeurd tussen Fine Gail, Fianna Fáil en de Green Party. Samenwerking met de grote verkiezingswinnaar Sinn Féin werd bij voorbaat uitgesloten.

Het nationalistisch-linkse Sinn Féin won in februari het op één na hoogste aantal zetels. Maar samenwerking met de voormalig politieke tak van de militante verzetsbeweging IRA was voor de andere winnaars niet aan de orde.

Het werd nog even spannend of het coalitieakkoord door de partijleden van de drie zou worden goedgekeurd. Fianna Fáil en Fine Gail zijn sinds de Ierse Burgeroorlog rivalen en werken nu voor het eerst samen.

Over het premierschap is tussen de twee een deal gesloten. Micheál Martin van Fianna Fáil zal met het ambt beginnen. Halverwege het vijfjarig termijn neemt oud-premier Leo Varadkar van Fine Gail het stokje weer over.

Green Party dwingt klimaatambities af

Vanwege de weigering om met Sinn Féin samen te werken, kon de Green Party als voorkeurspartner grote voorwaarden stellen aan deelname aan de coalitie.

Klimaat staat daarom hoog op de agenda in het regeerakkoord. Gemiddeld moet de komende tijd de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 7 procent teruggedrongen worden, terwijl de eerdere ambitie 2 procent was.

Het land vermijdt met het akkoord een diepe politieke crisis, omdat er zonder regering geen wetten aangenomen kunnen worden.

Zeker nu er onderhandeld wordt over de Ierse grens in verband met Brexit, is het van belang dat er een regering zit.