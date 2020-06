Nederlandse militairen zijn op verzoek van Curaçao ingezet om verdere ongeregeldheden op het eiland te voorkomen, bevestigt een woordvoerder van Defensie aan NU.nl.

De afgelopen dagen is het onrustig op het eiland vanwege protesten tegen premier Eugene Rhuggenaath en zijn regering.

Nederlandse militairen van de landmacht worden ingezet om "vitale objecten" te bewaken, zoals overheidsgebouwen, zegt een woordvoerder.

"We ondersteunen hiermee de lokale politie, zodat die meer capaciteit vrijhebben om de lokale orde te handhaven".

De Curaçaose militie patrouilleert samen met politie, bevestigt de woordvoerder. Deze lokale militairen zijn opgeleid door de Nederlandse krijgsmacht.

Momenteel kan de woordvoerder nog niet zeggen hoeveel militairen er zijn ingezet.

Toerisme in Curaçao staat stil

Onvrede heerst over de zware economische tijden die Curaçao doormaakt. Het toerisme, de motor van de economie, is ingestort vanwege de coronacrisis.

Demonstraties maakten woensdag en donderdagnacht de weg vrij voor plunderingen en brandstichtingen.

Inmiddels is het vrijdagnacht (lokale tijd) rustig gebleven. Een avondklok kon dankzij de inzet van de Nederlandse militairen worden opgeheven, schrijft het Antilliaans Dagblad.

58 Betogers op Curaçao bestormen regeringsgebouw

Defensie permanent aanwezig in Caribisch gebied

Curaçao is sinds 2010 een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland is onder meer verantwoordelijk voor defensie van het eiland.

Op Curaçao zijn twee militaire bases van de Nederlandse marine. In totaal zijn er zo'n achthonderd Nederlandse defensiemedewerkers in het Caribisch gebied. Zij hebben naast het ondersteunen van lokale autoriteiten ook de taak om de grenzen te verdedigen van het Caribische deel van het Koninkrijk.