Daags nadat de Pakistaanse nationale vliegmaatschappij Pakistan International Airlines (PIA) 141 piloten schorste vanwege frauduleuze brevetten, houdt het Pakistaanse ministerie van Luchtvaart nog eens 121 piloten aan de grond om diezelfde reden, maakt minister Ghulam Sarwar Khan donderdag bekend.

Het gaat om piloten van diverse vliegclubs en luchtvaartmaatschappijen zoals Air Blue en SereneAir. Alle betrokken partijen hebben erkend dat de piloten vliegen met dubieuze brevetten, aldus Khan.

Tegen 28 piloten wordt per direct een strafrechtelijk onderzoek geopend. Daarnaast worden vijf werknemers binnen de Pakistaanse luchtvaart gestraft, omdat zij piloten zouden hebben geholpen met het verkrijgen van een brevet op illegale wijze.

Het ministerie opende een onderzoek naar frauduleuze brevetten naar aanleiding van een vliegtuigongeluk in Pakistan in 2018. Toen werden ongeregeldheden aangetroffen op het vliegcertificaat van de piloot die betrokken was bij de crash, terwijl een tweede piloot was geslaagd voor een examen terwijl hij niet eens in het land was.

In totaal 262 piloten buiten functie gesteld: 'een derde van totale aantal'

Sinds de start van het onderzoek zijn nu 262 piloten buiten functie gesteld. Volgens CNN is dat bijna een derde van het totaal van alle piloten in Pakistan (860). Volgens Khan hebben sommigen van hen mensen betaald om hun examens te doen.

Vorige maand kwamen bij een crash van een PIA-toestel nog 97 mensen om het leven. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat deze piloten zich niet aan de gewezen procedures hielden. Een Pakistaanse minister zegt bovendien dat ze tijdens de landing afgeleid waren door een gesprek over het coronavirus.

Het is overigens niet bekend of de bij de crash van vorige maand betrokken piloten ook een frauduleus brevet hadden. Pakistan International Airlines vliegt binnen Europa onder meer naar Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.