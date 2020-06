Een Britse tiener heeft een celstraf van zeker vijftien jaar opgelegd gekregen, omdat hij in augustus 2019 een jongen van het Londense museum Tate Modern heeft gegooid, meldt BBC News vrijdag. De rechtbank acht bewezen dat de inmiddels achttienjarige man het zesjarige slachtoffer wilde doden.

Het jonge slachtoffer uit Frankrijk werd vanaf het uitzichtpunt op de tiende verdieping naar beneden gegooid. Hij belandde op het balkon van de vijfde verdieping en raakte ernstig gewond.

De dader, die op dat moment zeventien jaar was, werd kort daarna aangehouden. Hij vertelde de jongen naar beneden te hebben gegooid, omdat hij in het nieuws wilde komen. In december gaf hij toe schuldig te zijn aan een poging tot moord.

De tiener met autisme lijdt aan een ob­ses­sief-com­pul­sie­ve stoor­nis en een mogelijk een persoonlijkheidsstoornis. Daarom verblijft hij momenteel in een zwaarbeveiligd psychiatrisch ziekenhuis. De rechter vindt dat de man moet worden overgebracht naar de gevangenis.

Het slachtoffer was met zijn familie op vakantie in het Verenigd Koninkrijk. Hij liep niet alleen een hersenbloeding op, maar brak tijdens zijn val ook meerdere botten. De jongen zit in een rolstoel en heeft problemen met onder meer praten, eten en zijn geheugen.