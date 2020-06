Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag een wet goedgekeurd die de hervorming van de politie in de Verenigde Staten mogelijk moet maken. De wet haalde een ruime meerderheid in het door de Democraten beheerste huis. Nu moet de wet naar de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben.

Het was te verwachten dat de door de Democraten voorgestelde wet door het Huis van Afgevaardigden zou komen. De kans is echter klein dat het voorstel wordt goedgekeurd door de Senaat. De Republikeinen zijn bang dat de wet de mogelijkheden voor Amerikaanse wethandhaving ondermijnt.

De wet schrijft onder meer voor dat lokale overheden zelf hervormingen moeten doorvoeren, omdat ze anders geen geld van de federale overheid krijgen. Eén van die hervormingen is trainingen tegen vooroordelen voor politiemedewerkers.

Daarnaast voorziet de wet ook een nationale database voor wangedrag door de politie. Wurggrepen en andere potentieel dodelijke politietechnieken moeten worden verboden.

Het wetsvoorstel is vernoemd naar George Floyd, die overleed nadat een agent ruim 8 minuten lang zijn knie tegen de nek van Floyd duwde. Floyd overleed ter plaatse. Zijn overleden begon een nieuwe reeks protesten tegen politiegeweld en racisme in de VS.