Steeds minder inwoners van Hongkong steunen de protesten in de stad tegen een Chinese veiligheidswet. Tegelijkertijd is het merendeel van inwoners wel nog een tegenstander van de wetgeving. Dat blijkt uit een peiling onder de bevolking, uitgevoerd door persbureau Reuters.

Waar deze protesten in maart nog van 58 procent van de inwoners van Hongkong steun kreeg, is dat inmiddels gezakt naar 51 procent. 28 procent was in maart nog uitgesproken tegenstander van de protesten, inmiddels is dat 34 procent.

56 procent van deelnemers aan de peiling zegt tegenstander of enigszins tegenstander te zijn van de nieuwe veiligheidswet die China heeft aangenomen. 34 procent is voorstander en de overige 10 procent heeft geen mening.

Al ruim een jaar vinden grootschalige protesten plaats in de semiautonome Chinese stad Hongkong. Demonstranten willen meer democratie en minder Chinese invloed in de stad. De protesten laaiden in maart weer op voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, maar dit keer wel met minder deelnemers.

De protesten varieerden van vredige protestmarsen tot gewelddadige botsingen met politie en tegendemonstranten. In mei werden nog honderden betogers gearresteerd en zette de politie traangas in.

Voor de peiling interviewde Reuters 1.000 willekeurige respondenten via de telefoon. De resultaten werden afgewogen met de meest recente demografische cijfers.

China nam in mei veiligheidswet aan

Afgelopen mei nam het Chinese parlement een nieuwe veiligheidswet aan. Deze wet ziet toe op het verbod op staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging, maar wordt vooral gezien als een manier om de greep op Hongkong verder te versterken.

In de wet staat onder meer de instelling van een speciale veiligheidsraad aan, dat inlichtingen gaat verzamelen en misdaden gaat afhandelen die tegen de veiligheidsregels ingaan. De raad komt onder leiding te staan van Hongkongse leider Carrie Lam en onder toezicht van Peking.

Critici vrezen dat China het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong buitenspel gaat zetten. Zowel Hongkongse als Chinese autoriteiten ontkennen dit.