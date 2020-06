De Verenigde Staten hebben tijdens de coronacrisis noodsteun overgemaakt naar een onbekend aantal overleden inwoners. Bijna 1,4 miljard dollar (1,25 miljard euro) is gestort op rekeningen van overleden Amerikanen.

In sommige gevallen gaat het om uitkeringen waar Amerikanen recht op hebben tijdens de coronacrisis, in andere gevallen werden transacties gestorneerd. Amerikaanse media schrijven dat de bedragen konden oplopen tot 1.200 dollar per persoon.

The Washington Post schrijft dat in de schrijnendste gevallen een cheque werd uitgeschreven, die vervolgens door een 'overleden' persoon werd opgehaald. Op de cheque stond vermeld dat de ontvanger was overleden en het is niet duidelijk waarom de papieren alsnog werden uitgedeeld.

Vermoedelijk heeft de haast waarmee de regering de inwoners wilde helpen de zorgvuldigheid in de weg gezeten. Sinds maart is bijna 3 biljoen dollar uitgetrokken om de Amerikaanse economie te stimuleren.

Een agentschap van de Amerikaanse regering constateerde onder meer dat bij het verstrekken van uitkeringen niet werd gecheckt of de persoon in kwestie was overleden. Daarnaast zou met diverse financiële regelingen voor bedrijven "gemakkelijk" gefraudeerd kunnen worden en is het voor inwoners gemakkelijk om meerdere uitkeringen aan te vragen.

De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft begin mei gezegd dat onterecht verleende uitkeringen terugbetaald moeten worden. Volgens The Washington Post is hier echter nog geen concreet plan voor opgesteld.

Mogelijk komt er een nieuw steunpakket

In Washington debatteren Amerikaanse politici of een nieuw steunpakket nog aan de orde is. Tientallen miljoenen Amerikanen verloren hun baan tijdens de gezondheidscrisis, terwijl ten minste 2,4 miljoen inwoners met het coronavirus besmet raakten en ruim 122.000 Amerikanen aan COVID-19 overleden.

De Amerikaanse organisatie Centers for Disease Control (CDC) zegt dat het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS mogelijk tien keer zo groot is als gedacht.



Het centrum komt tot deze conclusie na bloedonderzoek waarbij naar antistoffen tegen het virus werd gezocht. De onderzoekers troffen bij een op de tien mensen antistoffen aan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.