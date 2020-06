De ebola-uitbraak in het oosten van Congo is voorbij, verklaren de Congolese autoriteiten donderdag. De op een na grootste ebola-uitbraak ooit heeft bijna twee jaar geduurd.

De uitbraak, die door de WHO in juli 2019 werd bestempeld als internationale gezondheidscrisis, heeft sinds het begin van de uitbraak in augustus 2018 bijna 2.300 mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 3.500 besmettingen geregistreerd.

De strijd tegen ebola werd, ondanks effectieve behandelingen en vaccins, in het oosten van Congo bemoeilijkt door rebellengroepen. Ook speelde mee dat er veel verkeerde informatie over ebola rondging, waardoor hulpverleners door de bevolking werden gewantrouwd.

Begin deze maand, toen de ebola-uitbraak in heel Congo voorbij leek te zijn, werd er in het westen van het land een nieuwe uitbraak vastgesteld. Onderzoek wijst uit dat deze uitbraak geen connectie heeft met de uitbraak in het oosten van Congo. Inmiddels zijn hier meer dan tien nieuwe sterfgevallen vastgesteld.

"Eén nieuwe zaak zou een nieuwe uitbraak kunnen veroorzaken"

"We zijn opgelucht dat de uitbraak voorbij is", laat Artsen zonder Grenzen in een reactie weten. De organisatie was de afgelopen jaren actief in het land om te strijden tegen het ebolavirus.

"Maar tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk dat iedereen waakzaam blijft; één enkele nieuwe zaak zou een nieuwe uitbraak kunnen veroorzaken en de vooruitgang die de afgelopen weken en jaren is geboekt, ongedaan maken."

De grootste ebola-uitbraak ooit vond plaats in West-Afrika van 2013 tot 2016. Toen kwamen meer dan 11.300 mensen om het leven.