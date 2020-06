Drie mannen worden aangeklaagd voor moord na het overlijden van de Afro-Amerikaanse man Ahmaud Arbery in februari. Arbery was aan het joggen, toen hij werd doodgeschoten door een voormalig politieagent en zijn zoon. Het duo wordt aangeklaagd samen met de man die het incident filmde.

10 weken na de dood van Arbery gingen beelden viraal van het incident. Hierop is te zien dat Arbery door een straat rent en een witte pick-uptruck ontwijkt. Daarna klinkt er een schot en worstelt hij met een man die een geweer vasthoudt. Een tweede man, die in de laadruimte van de wagen staat, lost vervolgens twee schoten met een revolver.

De verdachten verklaarden dat zij dachten dat Arbery betrokken was bij een reeks inbraken in de omgeving en ze hem wilden arresteren. De advocaat van de man die alleen filmed, verklaarde dat zijn cliënt "slechts een getuige was".

De mannen uit de pick-uptruck zijn een 64-jarige ex-agent en zijn 34-jarige zoon. De man die het incident filmde is ook gearresteerd. Alle drie deze mannen woensdag zijn aangeklaagd.

Mannen ook beschuldigd van mishandeling en vrijheidsberoving

Het drietal wordt ook verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt nog of een aanklacht mogelijk is voor een misdaad met een racistisch motief.

Doordat er zoveel tijd zat tussen het incident en de arrestaties, zorgden de beelden van Arbery voor sociale onrust en woede onder burgerrechtenactivisten, politici en beroemdheden.