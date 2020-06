Een federale rechter mag de verdere vervolging van Donald Trumps voormalige adviseur Michael Flynn niet onderzoeken. Het is een uitzonderlijk nieuw hoofdstuk in de politiek beladen rechtszaak tegen Flynn, die tot tweemaal onder ede toegaf tegen de FBI te hebben gelogen over zijn contacten met Rusland.

De rechter moet zich volgens het gerechtshof van het district Columbia schikken naar het besluit van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat de aanklacht tegen Flynn in mei introk.

Emmet Sullivan, de federale rechter die de zaak tegen Flynn overzag, is door het ministerie van Justitie gevraagd de rechtszaak te staken. Maar Sullivan besloot de gevolgen van de motie te onderzoeken. Hij vroeg advocaten van buiten de rechtbank om advies.

Flynn diende hierop een aanklacht in tegen het gerechtshof van het district Columbia, het op een na hoogste rechtsorgaan in de Verenigde Staten. Flynn werd in het gelijk gesteld en Sullivan mag zijn mogelijke vervolging daarom niet meer onderzoeken.

Rechter kan nog in beroep gaan

Sullivans onderzoek schaadt het "voorrecht van het ministerie van Justitie" om mensen te vervolgen, oordeelt rechter Neomi Rao, die door president Trump is aangesteld bij het gerechtshof. Van de drie rechters in het betreffende panel van het gerechtshof stemden twee in met de aanklacht van Flynn. Een rechter die door de toenmalige president Barack Obama is aangesteld, stemde tegen.

Sullivan kan bij het gerechtshof van Columbia nog wel tegen het besluit in beroep gaan, zegt een juridisch expert tegen CBS News. Mocht hij dan opnieuw in het ongelijk gesteld worden, dan kan hij nog in beroep bij het hooggerechtshof.

Justitie: Niet te bewijzen dat Flynn met opzet loog

Volgens het ministerie van Justitie is er geen sterke zaak tegen Flynn, omdat niet bewezen kan worden dat de oud-adviseur met opzet tegen de FBI heeft gelogen, liet het departement maandag weten. Ook had de FBI geen geldige reden om hem te ondervragen, aldus het ministerie.

"Mensen bekennen soms schuld, terwijl later blijkt dat ze geen misdaad hebben begaan", zei minister van justitie William Barr tegen CBS News.

Flynn gaf erkende tweemaal schuld

Flynn was de eerste nationale veiligheidsadviseur van Trump. Tot tweemaal toe erkende hij onder ede tegen de FBI te hebben gelogen over zijn gesprekken met de toenmalige Russische ambassadeur Sergey Kislyak.

De oud-adviseur liet dit weten aan speciaal aanklager Robert Mueller, die de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 onderzocht. Vanwege Flynns bijdrage aan het Ruslandonderzoek schreef Mueller in een advies aan de rechtbank dat de voormalige veiligheidsadviseur wat hem betreft niet de cel in hoeft.