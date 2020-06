Rusland viert woensdag met militaire parades de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De evenementen zouden eigenlijk op 9 mei plaatsvinden, maar werden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat de Duitsers werden verslagen, maar door de pandemie zien de festiviteiten en herdenkingen er wereldwijd anders uit dan gepland.

De militaire parades in Rusland werden 1,5 maand uitgesteld, hoewel sommige steden de viering volledig hebben afgelast. De grootste militaire parade van het land ging woensdag in Moskou alsnog door. Hieraan deden meer dan 14.000 troepen, meer dan 200 gepantserde voertuigen en 75 vliegtuigen mee.

Op beelden is te zien dat niet alle militairen afstand hielden of mondkapjes droegen. Er werden wel maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zaten de veteranen op afstand van elkaar en droegen zij mondkapjes. Ook werden bijvoorbeeld zitplaatsen gedesinfecteerd.

De militaire parade werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Kritiek op besluit om parade door te laten gaan

In de afgelopen weken besloten meerdere steden vanwege de pandemie lokale militaire parades af te gelasten. Critici vinden het onverantwoordelijk dat de parade in Moskou is doorgegaan. Volgens het Kremlin is dat niet het geval.

In aanloop naar de viering werd benadrukt dat het aantal nieuwe besmettingen in Rusland afneemt, met name in Moskou, en dat er veiligheidsmaatregelen zouden zijn. De hoofdstad geldt als het oorspronkelijke epicentrum van de virusuitbraak in het land.

Op het hoogtepunt van de virusuitbraak in Rusland werden meer dan tienduizend nieuwe besmettingen per dag gemeld. Woensdag waren dat er 7.176. Het totale aantal coronabesmettingen ligt op 606.881 en het officiële dodental op 8.513.

Veteranen houden tijdens de parade afstand van elkaar. (Foto: Pro Shots)

Meer dan veertienduizend troepen waren onderdeel van viering in Moskou. (Foto: Pro Shots)

Honderden voertuigen, waaronder exemplaren uit de Tweede Wereldoorlog, werden getoond. (Foto: Pro Shots)

Ook de commandant van de landmacht, Oleg Salyukov, reed mee in de parade. (Foto: Pro Shots)