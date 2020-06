De piloten van het vliegtuig dat vorige maand in Pakistan is gecrasht, hebben volgens voorlopige onderzoeksresultaten fouten gemaakt. Het rapport dat woensdag is gepresenteerd omschrijft dat de "focus" ontbrak bij de piloten.

Eerder bleek al dat door de piloten was verzwegen dat het landingsgestel niet werkte.

Ook andere "verplichte procedures" zouden niet zijn nageleefd door de piloten en de luchtverkeersleiding, zo wordt nu gemeld. Welke dit zijn, is niet meteen duidelijk gemaakt.

Bij de crash, die op 22 mei in Karachi plaatsvond, kwamen 97 mensen om het leven. Twee mensen aan boord van het vliegtuig overleefden het ongeluk.

Het gaat nog om voorlopige onderzoeksresultaten, omdat de gegevens van de zwarte doos nog volledig uitgelezen moeten worden om andere factoren zoals mogelijke technische defecten uit te sluiten. Ook de stemrecorder uit de cockpit van de Airbus A320 van Pakistan Airlines wordt uitgeplozen.