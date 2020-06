President Donald Trump gaat mensen die standbeelden of monumenten vernielen streng straffen. Wie een standbeeld omverhaalt of bekladt, kan tot tien jaar celstraf tegemoetzien, meldt hij dinsdag via Twitter.

Trump heeft de federale politie opdracht gegeven om iedereen die standbeelden of monumenten probeert te vernielen direct aan te houden.

De president wil niet alleen daders die op heterdaad zijn betrapt aanpakken, maar ook met terugwerkende kracht daders achterhalen die in de afgelopen dagen standbeelden hebben vernield. "Er zijn geen uitzonderingen!", beklemtoont Trump.

In het verlengde van de Black Lives Matter-protesten van de afgelopen weken zijn in diverse steden standbeelden van omstreden legerleiders van sokkels gehaald. Het gaat dan vooral om personen die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog voor het zuiden vochten en dus streden tegen de afschaffing van de slavernij.

Demonstranten wilden beeld van Andrew Jackson weghalen

In Washington probeerden demonstranten maandag het standbeeld van voormalig president Andrew Jackson (1823-1825) voor het Witte Huis omver te trekken. Agenten wisten dat te voorkomen door de demonstranten uiteen te drijven.

Jackson is berucht om de manier waarop hij de oorspronkelijke bewoners van de VS aanpakte. Ook behandelde hij zijn slaven naar verluidt zeer slecht.