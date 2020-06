De Duitse autoriteiten hebben uit voorzorg het gebied rond de stad Gütersloh (Noordrijn-Westfalen) afgesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus bij het vleesverwerkingsbedrijf Tönnies. Ook gelden er opnieuw coronamaatregelen voor de inwoners. De lockdown is in eerste instantie tot 30 juni van kracht.

Het is voor het eerst dat de versoepelingen die Duitsland vanaf eind april doorvoerde in een bepaalde regio weer worden teruggedraaid, zegt premier Armin Laschet.

Inwoners mogen alleen naar buiten met mensen uit het eigen huishouden. Ze kunnen nog wel een restaurant bezoeken, maar concertzalen, bioscopen, cafés, sportcentra en musea moeten wel de deuren weer sluiten. Eerder werden de scholen en kinderopvang al gesloten.

Duitsland telt op dit moment vijf lokale uitbraken, waarvan de grootste in Gütersloh. Meer dan 1.500 werknemers van de slachterij, die woensdag per direct werd gesloten, testten tot maandag al positief op het coronavirus.

Alle 7.000 personeelsleden en hun families al in quarantaine

Alle 7.000 personeelsleden en hun familieleden zitten sinds vorige week al in quarantaine. Door de uitbraken is het reproductiegetal in Duitsland opgelopen tot boven de 2,5, maar aangezien het om regionale uitbraken gaat zijn er nog geen grote zorgen op landelijk niveau.

De meeste werknemers zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa, vertelt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut. "De kans is aanwezig dat ze vooral elkaar besmet hebben en is het de vraag in hoeverre ze het virus ook aan anderen hebben overgedragen." Alle inwoners kunnen zich voor de zekerheid gratis laten testen.