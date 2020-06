Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag de neonazistische groepering Nordadler ('Adelaars van het noorden') verboden. Het is de derde extreemrechtse organisatie die dit jaar in de ban is gedaan.

De politie deed dinsdag vier invallen in verband met Nordadler, in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Saksen, Nedersaksen en Brandenburg, meldde DW.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Steve Alter, kondigde het verbod aan op Twitter. Volgens hem opereert Nordadler vooral online. "Voor rechtsextremisme en antisemitisme is ook online geen plek", schreef hij.

Het ministerie stelt dat Nordadler een nationaal-socialistische ideologie aanhangt. Leden van de groep zouden hun trouw aan Adolf Hitler en andere nazikopstukken hebben uitgesproken en de symbolen en taal van het naziregime gebruiken.

De groep zou uit zijn geweest op het vormen van nationaal-socialistische enclaves in plattelandsgebieden.

Naar aanleiding van eerdere politie-invallen gericht op Nordadler, zei de vermeende oprichter van de groepering in 2018 tegen omroep NDR dat hij zichzelf zag als nazi en zijn organisatie aanslagen op politici overwoog. Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) liet destijds weten dat de groep had geprobeerd wapens, munitie en explosief materiaal te bemachtigen.

Nordadler is volgens de Duitse Justitie de twintigste rechtsextreme groepering die onder federale wetgeving is verboden en de derde waarbij dat dit jaar is gebeurd. In januari kwam de groepering 'Combat 18' op de zwarte lijst te staan, en in maart gebeurde dat bij 'Verenigde Duitse Volkeren en Stammen'.