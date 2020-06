Donald Trump zag af van sancties tegen China wegens het gebruik van strafkampen tegen Oeigoeren, om een handelsdeal met het land veilig te stellen. Dat vertelt de Amerikaanse president in een interview met Axios.

In november 2019 lekten documenten uit waarin werd aangetoond hoe China honderdduizenden moslims, hoofdzakelijk Oeigoeren, hersenspoelt in gevangeniskampen.

Het Amerikaanse medium Axios vraagt aan Trump waarom hij geen sancties tegen China instelde toen het nieuws over de kampen naar buiten kwam. "Nou, we waren te midden van een handelsovereenkomst", antwoordt de president.

Trump legt verder uit dat het niet goed zou zijn voor onderhandelingen om "opeens met sancties te gaan gooien". Wel stelt hij "zware importtarieven te hebben ingesteld voor Chinese producten". Volgens de president zijn deze sancties "erger dan elke denkbare sanctie".

Sinds september 2019 heeft de Amerikaanse overheid exportbeperkingen opgelegd aan 21 Chinese overheidsonderdelen en zestien Chinese bedrijven die betrokken zouden zijn bij de strafkampen. Aan verschillende leden van de Chinese Communistische Partij zijn visumrestricties opgelegd.

Bolton maakt in memoires aantijgingen richting Trump

De president ontkent dat hij China groen licht heeft gegeven om door te gaan met de kampen. Trumps voormalige veiligheidsadviseur John Bolton maakte in zijn onlangs verschenen boek die aantijging.

Bolton stelde ook dat Trump aan de Chinese president Xi Jinping had gevraagd om meer te kopen bij Amerikaanse boerenbedrijven. Dat zouden goede zaken zijn voor de verkiezingscampagne van Trump.

"Dat heb ik niet gevraagd", reageert Trump. "Ik heb Xi verteld dat ik zaken met zijn land wil doen en dat zeg ik tegen iedereen waar we mee te maken hebben. Waarom zou ik iemand om hulp vragen? En denk eraan: als ik contact heb met Xi, dan is dat in een kamer gevuld met mensen. Zoiets zou ik niet vragen en al zeker niet in een volle kamer."