De steekpartij in de Engelse stad Reading, waarbij zaterdagavond drie mensen om het leven kwamen en drie anderen gewond raakten, wordt beschouwd als terroristisch incident. Dat heeft de Britse politie zondag bekendgemaakt.

Na de steekpartij, die omstreeks 20.00 uur plaatsvond in het park Foxbury Gardens, werd een 25-jarige verdachte aangehouden.

De plaatselijke politie liet zondag weten het onderzoek te hebben overgedragen aan de afdeling contraterrorisme.

Een van de drie gewonden is zondag uit het ziekenhuis ontslagen en een ander kon worden behandeld zonder opname. De derde gewonde is in stabiele toestand, maar blijft ter observatie in het ziekenhuis.

De Britse premier Boris Johnson heeft zondag gereageerd op de steekpartij. "Ik ben geschokt en walg ervan dat mensen op deze manier om het leven komen", zegt hij onder meer.

Eerder op zaterdag vond in Foxbury Gardens een Black Lives Matter-protest plaats. Volgens de politie is er geen verband tussen de steekpartij en die betoging.