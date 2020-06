Canada stelt een onderzoek in naar de vondst van zo'n vijfhonderd puppy's in een vliegtuig, waarvan 38 waren overleden.

De puppy's, allemaal Franse buldogs, werden zaterdag gevonden in een vliegtuig dat vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev was aangekomen op het vliegveld van Toronto.

Naast de 38 puppy's die tijdens de vlucht overleden, waren veel van de hondjes ziek en uitgedroogd. De Canadian Food Inspection Agency gaat onderzoeken hoe de honden zonder inspectie in het vliegtuig zijn beland.

Volgens dierenbeschermingsorganisaties zijn de puppy's met valse documenten vervoerd. Zij stellen dat er vaker grote hoeveelheden puppy's van gewilde hondenrassen worden vervoerd, omdat ze gemakkelijk gefokt worden in Oekraïne en populair zijn in Canada.

Ukranian International Airlines, de maatschappij achter het vliegtuig, plaatste op sociale media een condoleance en stelde volledig mee te werken aan het onderzoek.

Strenge regels omtrent dierenvervoer

Canada heeft strenge regels omtrent het vervoeren van dieren in vliegtuigen. Zo zijn er te allen tijde maximaal twee kratten met dieren per vlucht toegestaan.

Als de temperatuur in de stad van vertrek of aankomst boven de 30 graden ligt, is dierenvervoer zelfs helemaal niet toegestaan.