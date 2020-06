Dat de zaal tijdens de eerste verkiezingsrally van de Amerikaanse president Donald Trump in Oklahoma leger was dan gedacht, lijkt het werk te zijn van tieners die kaartjes reserveerden zonder ooit van plan te zijn op te komen dagen.

Trump stelde voorafgaand aan de rally meerdere malen vol trots dat de bijeenkomst uitverkocht was. Zaterdagavond waren er echter opvallend veel lege plekken te zien in het Tulsa BOK Center, dat een capaciteit heeft van iets meer dan 19.000.

Volgens onder meer The New York Times en CNN zouden honderden en mogelijk zelfs duizenden tieners een kaartje hebben gereserveerd en vervolgens niet zijn komen opdagen. De protestactie werd georganiseerd via sociale media als Twitter en TikTok en werd voornamelijk uitgevoerd door K-pop-fans, die een hechte online gemeenschap vormen.

Tieners lieten zich massaal registreren voor de bijeenkomst na een oproep van Trumps campagneteam, om vervolgens dus niet op te komen dagen en de gereserveerde stoelen leeg te laten. Mogelijk hebben ze dat gedaan voor meerdere verkiezingsrally's van Trump.

Duizenden tieners plaatsten filmpjes op TikTok van hun registraties, waarbij ze sarcastisch opmerkten er "waarschijnlijk" niet bij te kunnen zijn omdat ze "ziek" waren. De filmpjes werden vaak na 24 uur alweer verwijderd, om te voorkomen dat de actie te veel aandacht kreeg in aanloop naar de rally.

Fans van de Koreaanse muziekstijl mengden zich eerder op Twitter al in het racismedebat. Ze postten filmpjes van K-pop-artiesten met enkele specifieke hashtags, zodat de politie lastiger beelden van demonstranten via Twitter kon vinden.

Deel programma geschrapt door lage opkomst

Door de tegenvallende opkomst werd een deel van het programma tijdens de rally geschrapt. Zo zou Trump ook buiten de sporthal nog een toespraak geven voor mensen die niet bij het hoofdprogramma konden zijn, maar dat ging niet door omdat er te weinig aanwezigen waren.

Eerder had Trump op Twitter gezegd dat een miljoen mensen van tevoren een order hadden geplaatst voor een kaartje. Volgens de president hebben de media mensen ontmoedigd om naar de rally te komen.

De rally in Oklahoma gold als de officiële start van de verkiezingscampagne van Trump. De president neemt het in november op tegen zijn Democratische rivaal Joe Biden.