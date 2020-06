Bij rellen in de Duitse stad Stuttgart zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere mensen, waaronder politieagenten, gewond geraakt, melden Duitse media. Honderden mensen gingen de straat op en verrichtten onder meer plunderingen. Het is onduidelijk waarom de rellen en plunderingen plaatsvonden.

Volgens de lokale autoriteiten waren er honderden mensen betrokken bij de rellen in het centrum van Stuttgart. De rellen hielden enkele uren aan.

"De situatie loopt compleet uit de hand", zegt een woordvoerder van de politie. "Het ontwikkelt zich tot echte rellen." Van ernstige verwondingen zou geen sprake zijn.

Tientallen kleine groepen zouden de stad in zijn gegaan en zouden met stenen naar de autoriteiten en winkelruiten hebben gegooid. Meerdere bedrijven en auto's in de stad zijn beschadigd.

Op sociale media gaan video's rond van jongeren die winkelruiten inschoppen en met stenen door de stad lopen.

Iets na 3.00 uur leek de situatie onder controle te zijn. De politie zegt nog niet te weten wat de reden achter de onrust was. Ook vorig weekend was het onrustig in Stuttgart. De onrust liep toen echter niet uit op rellen.