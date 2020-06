De Amerikaanse president Donald Trump heeft de federale aanklager Geoffrey Berman ontslagen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zaterdag. Berman, die tot voor kort de persoonlijke advocaat van Trump onderzocht, weigerde vrijdag publiekelijk om zijn functie neer te leggen.

Barr kondigde vrijdag aan dat Berman opstapte. De aanklager zelf sprak dit echter tegen en zei aan te blijven. Volgens Berman kwam de aankondiging van het ministerie "geheel onverwachts".

Vervolgens schreef Barr in een brief aan Berman dat hij "verrast en behoorlijk teleurgesteld" was door Bermans verklaring, waarin hij weigerde zijn baan op te zeggen.

Daarna schrijft Barr dat hij Trump gevraagd heeft om Berman te ontslaan. "Dat heeft hij gedaan", aldus de minister van Justitie.

De Amerikaanse advocaat Audrey Strauss zal Bermans taken tijdelijk overnemen, totdat er een permanente vervanger is aangesteld. Berman heeft nog niet gereageerd op zijn ontslag.

Berman onderzocht een aantal zeer grote zaken

Berman stond aan het roer van een departement dat erom bekend staat grote zaken te behandelen over terrorisme, financiële misdaad en politieke corruptie. Tot voor kort onderzocht hij Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van Trump.

Sinds zijn aanstelling in 2018 behandelde Berman een aantal zeer grote zaken. Zijn departement overzag de zaak tegen Michael Cohen, die ruim tien jaar de persoonlijke advocaat van Trump was.

Ook startte Berman een rechtszaak tegen de voor seksueel misbruik veroordeelde investeerder Jeffrey Epstein. Die pleegde later zelfmoord in zijn cel.