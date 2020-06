Bij een steekpartij in een park in de Britse stad Reading zijn zaterdagavond meerdere gewonden gevallen. Een man is in de buurt van het park Fosbury Gardens gearresteerd, meldt de lokale politie.

Eerder op zaterdag vond in het park een Black Lives Matter-protest plaats, schrijven Britse media. Het is onbekend of de steekpartij verband houdt met het protest. Ook het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk.

Hulpdiensten, waaronder enkele traumahelikopters, rukten massaal uit wegens het incident. De politie arriveerde rond 19.00 uur (lokale tijd) op de plaats van het incident. Mensen worden opgeroepen om weg te blijven bij het park.

Volgens het Britse persbureau Press Association zijn twee gewonden in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De Britse krant The Telegraph spreekt van drie doden. Dit is nog nergens door de autoriteiten bevestigd.

Reading ligt ruim 70 kilometer ten westen van Londen in het graafschap Berkshire.