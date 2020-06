Bij een steekpartij in een park in de Britse stad Reading zijn zaterdagavond drie mensen om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Een 25-jarige man is in de buurt van het park Forbury Gardens gearresteerd, meldt de lokale politie.

De politie gaat niet uit van een terroristisch motief, hoewel de politie in Reading wel alert blijft. De drie gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Drie uur voor de steekpartij vond in het park een Black Lives Matter-protest plaats. Volgens de Britse politie is er geen indicatie dat de steekpartij iets met het protest te maken heeft. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk.

Hulpdiensten, waaronder enkele traumahelikopters, rukten massaal uit wegens het incident. De politie arriveerde rond 19.00 uur (lokale tijd) op de plaats van het incident. Mensen worden opgeroepen om weg te blijven bij het park.

Reading ligt ruim 70 kilometer ten westen van Londen in het graafschap Berkshire.