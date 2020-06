China gaat een veiligheidsorgaan opzetten in Hongkong, dat inlichtingen gaat verzamelen en misdaden gaat afhandelen die tegen de veiligheidsregels ingaan. Dat staat in de nieuwe omstreden veiligheidswet, die Peking meer invloed in Hongkong zal geven, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua zaterdag.

Ook zal China overkoepelende bevoegdheden krijgen om de veiligheidswet in Hongkong te handhaven. De aankondiging van de wet leverde dit jaar een nieuwe golf op van demonstraties in de metropool. Toch moesten de activisten lijdzaam toezien hoe de Wetgevende Raad van Hongkong de wet begin juni aannam.

Volgens de vrijgegeven stukken zal in Hongkong een nationale veiligheidsraad worden opgericht, onder leiding van de Hongkongse leider Carrie Lam. Deze veiligheidsraad zal onder toezicht komen te staan van Peking, dat een afgevaardigde zal leveren, die namens de Chinese regering zitting zal nemen in de raad.

Lam mag rechters benoemen, die veiligheidszaken moeten afhandelen. Peking zal echter altijd het laatste woord hebben over hoe de wet moet worden uitgevoerd.

Speciale status van Hongkong volgens critici in gevaar

Critici vrezen dat het onafhankelijke Hongkongse rechtssysteem door China buitenspel wordt gezet. Ook internationaal is veel kritiek op de wet en zijn er zorgen dat het in 1997 afgesproken 'één land, twee systemen'-principe ernstig in gevaar is.

Volgens de Chinese regering hoeven tegenstanders zich geen zorgen te maken, omdat de veiligheidswet alleen van toepassing zal zijn op een klein aantal 'onruststokers', die zich schuldig maken aan seperatisme, ondermijning, terrorisme en buitenlandse beïnvloeding.

Zowel de autoriteiten in China als Hongkong zeggen dat de grote mate van zelfbestuur van Hongkong niet in gevaar is.