Het boek dat oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft geschreven over de periode dat hij werkzaam was voor president Donald Trump, mag gewoon verschijnen. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank zaterdag besloten. Trump wilde dat de rechtbank de publicatie zou verbieden.

Volgens het Witte Huis zouden Boltons memoires tientallen pagina's vertrouwelijke informatie bevatten die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Maar de rechter vindt niet dat Trump en zijn regering deze claim hard kunnen maken.

The New York Times schreef eind januari over enkele explosieve onthullingen uit het boek, dat als titel heeft gekregen The Room Where It Happened. Volgens de oud-veiligheidsadviseur bevroor Trump een bedrag van bijna 400 miljoen dollar (ruim 363 miljoen euro) aan militaire hulp bestemd voor Oekraïne, om dat land te dwingen zijn politieke rivalen te beschadigen.

Die beschuldiging lag aan de kern van de afzettingsrechtszaak (impeachment) die tegen Trump werd gevoerd in de Amerikaanse Senaat.

Volgens advocaat Bolton vormt inhoud geen risico

Het is niet de eerste keer dat geprobeerd wordt om publicatie van het boek te voorkomen. In een brief (pdf), die op 23 januari werd verstuurd, schreef een hoge beambte binnen de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad al aan de advocaat van Bolton dat zijn boek een "aanzienlijke hoeveelheid" informatie bevat die de Amerikaanse nationale veiligheid kan schaden.

Volgens de advocaat van Bolton vormt de inhoud geen risico voor de nationale veiligheid. De regering Trump zou slechts willen voorkomen dat er ongemakkelijke details naar buiten komen.