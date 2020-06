De burgemeester van de Belgische stad Brugge is zaterdagmiddag in zijn nek gestoken, meldt de politie volgens lokale media. Dirk De fauw (62) is geopereerd en buiten levensgevaar, zegt zijn vrouw.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is nog onduidelijk wat zijn motief is. De man zou volgens VRT NWS een cliënt of ex-cliënt van De fauw zijn, die ook advocaat is.

De fauw (62) is aangevallen in zijn advocatenkantoor. Het is de burgemeester zelf gelukt om de hulpdiensten in te lichten, nadat de belager hem in zijn hals had gestoken.

Rond 13.00 uur lag hij op de operatietafel. "Dirk is geopereerd en zijn toestand is stabiel. Hij is niet in levensgevaar", zegt zijn vrouw Ann Staelens tegen De Standaard.