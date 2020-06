Tienduizenden inwoners van Mali zijn vrijdag in de hoofdstad Bamako de straat op gegaan om het aftreden van de president te eisen.

De frustratie tegenover President Ibrahim Boubacar Keita is onder de bevolking gegroeid door de onveilige situatie in het noorden van Mali, de uitbraak van het coronavirus en recente onderwijsstakingen.

Voor de tweede keer deze maand stroomden tienduizenden demonstranten naar het Onafhankelijkheidsplein van Bamako om te eisen dat Keita aftreedt. De president werd in 2018 herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar.

In het noordoosten van Mali is het al tijden onrustig. Er worden vaak aanslagen op het leger gepleegd door verschillende strijdkrachten die banden hebben met terreurgroepen IS en Al Qaeda.

In Mali waren tot mei vorig jaar ook Nederlandse militairen aanwezig die deel uitmaakten van een vredesmissie van de VN. Die troepen werden teruggetrokken omdat het ministerie van Defensie wilde focussen op de missies in Irak en Afghanistan. Frankrijk is nog wel actief in het Noord-Afrikaanse land.