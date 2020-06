Demonstranten in Wit-Rusland zijn vrijdag voor de tweede dag op rij de straat opgegaan om te protesteren tegen de arrestatie van oppositiekandidaat Viktor Babariko (56). Ze zijn bang dat zittend president Aleksandr Loekasjenko zijn tegenstanders probeert uit te schakelen om zo zijn zesde termijn veilig te stellen bij de verkiezingen in augustus.

Net als donderdag vormden mensen vrijdag een kilometerslange rij door de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Duizenden anderen gingen op andere plekken de straat op.

Meerdere betogers en journalisten werden volgens persbureau Reuters door de politie opgepakt, omdat er geen toestemming zou zijn voor de demonstraties.

Demonstranten zijn bang dat de president net als bij de verkiezingen in 2010 op grote schaal tegenstanders laat oppakken. Toen werden vrijwel alle oppositiekandidaten gearresteerd, sommigen werden veroordeeld tot jarenlange celstraffen.

De president ligt onder vuur vanwege zijn slechte aanpak van het coronavirus en de mensenrechtenschendingen in het land. Daarnaast besloot Rusland, de traditionele bondgenoot van Loekasjenko, subsidies te verminderen die hem doorgaans helpen bij het voeren van campagne.

De Europese Unie heeft om vrijlating van Babariko gevraagd.

60 Wit-Russen protesteren massaal tegen arrestatie oppositieleider

Babariko grote kanshebber bij verkiezingen

Oud-bankier Babariko wordt gezien als de grootste uitdager van Loekasjenko, die al sinds 1994 president is van het Oost-Europese land. Wit-Rusland staat ook wel bekend als de laatste dictatuur van Europa.

De regering verdenkt Babariko van fraude in de tijd dat hij werkzaam was in de financiële sector. Hij zou volgens de autoriteiten 430 miljoen dollar hebben witgewassen. Ook zijn dertigjarige zoon Eduard is aangehouden.

Oppositiekandidaat Viktor Babariko een week voor zijn aanhouding. (Foto: Reuters)

Slippers symbool voor oppositie

Een andere opgepakte oppositiekandidaat is vlogger en zakenman Sergei Tikhanovsky. Hij werd gearresteerd nadat de politie ruim 900.000 dollar (804.000 euro) bij hem thuis vond. De regering stelt dat Tikhanovsky een buitenlandse agent is die onderdeel is van een buitenlands complot. Zijn vrouw stelde zich vervolgens kandidaat.

Tikhanovsky voerde campagne door Loekasjenko stelselmatig een kakkerlak te noemen. Met een slipper op zijn auto, die worden gebruikt om kakkerlakken te doden, reed hij door het land om zichzelf te promoten. Beelden hiervan waren rechtstreeks te zien op zijn socialemediaprofielen.

Bij de demonstraties van donderdag en vrijdag hielden tientallen demonstranten slippers in de lucht uit solidariteit.

Kritiek op aanpak coronavirus

De demonstranten zijn ook boos over de aanpak van het coronavirus in het land, dat inmiddels 57.3333 besmettingen telt. 337 mensen kwamen om het leven als gevolg van het virus.

President Loekasjenko heeft het virus vanaf het begin afgedaan als "een verzinsel" en weigerde verregaande maatregelen te treffen. Hij raadde mensen aan om zichzelf te beschermen door "wodka te drinken, een trekker te rijden en naar de sauna te gaan".

Beelden van volle tribunes bij voetbalwedstrijden gingen de wereld over. Ook een militaire parade begin mei ging gewoon door. Veel Wit-Russen negeerden de adviezen van de president en besloten wel mondkapjes te dragen en afstand te bewaren tot anderen.

Druk van buitenaf op Wit-Rusland om maatregelen tegen het coronavirus te treffen wordt door Loekasjenko genegeerd.

Op 9 augustus vinden nieuwe presidentsverkiezingen plaats in Wit-Rusland. Als Loekasjenko wint, wordt dit zijn zesde termijn. Hoe zijn populariteit er precies voorstaat op het moment is niet bekend; Loekasjenko verbood onafhankelijke peilingen een aantal jaar geleden.