De uitslag van de parlementsverkiezingen van Suriname zijn vrijdag door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bindend verklaard. De OKB spreekt over de "slechtst georganiseerde verkiezingen" in vijftien jaar.

De 51 verkozen parlementsleden kunnen nu hun plaats innemen in De Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement.

De uitslag werd begin deze maand na een chaotisch verloop van de verkiezingen na ruim anderhalve week bekendgemaakt, maar moest nog officieel worden goedgekeurd door het OKB.

Het OKB is zeer kritisch over het verloop van de verkiezingen, vooral het hoofdstembureau in hoofdstad Paramaribo wordt bekritiseerd. Onrust op de verkiezingsdag, wantrouwen bij het stemmen en een besmetting met het coronavirus in een stadion waar stemmen werden geteld, leidden tot vertraging.

VHP winnaar van verkiezingen

De grote winnaar van de verkiezingen is de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi. De partij van Desi Bouterse, de huidige president, verloor veel zetels.

Santokhi wordt - indien hij een coalitie kan vormen met andere partijen - zeer waarschijnlijk de nieuwe president van het Zuid-Amerikaanse land. Hij heeft al gezegd de banden met Nederland weer te willen herstellen.

227 Hoe Desi Bouterse Suriname in z'n greep hield

Suriname zit in een grote economische crisis

Suriname heeft de afgelopen tien jaar onder het bewind van Bouterse veel corruptieschandalen gekend. Het land verkeert momenteel in een grote economische crisis, de staatsschuld is hoog en er zijn miljardenleningen die nog afbetaald moeten worden.

De nieuwe regering staat hoe dan ook een grote klus te wachten. De staatsschuld van Suriname bedraagt volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op dit moment 72 procent van het bruto binnenlands product (bbp), vooral vanwege schulden die zijn opgebouwd bij China.