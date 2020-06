Het Colombiaanse leger heeft twee toeristen en hun honden bevrijd van dissidente guerrillastrijders, meldt BBC News vrijdag. Ze werden drie maanden geleden ontvoerd toen ze met een auto door het zuidwesten van Colombia reden.

De mannen uit Zwitserland en Brazilië konden gered worden nadat militairen hun locatie op het spoor waren gekomen. Bij de bevrijding werd één vermoedelijke ontvoerder opgepakt. Er is geen verdere informatie bekendgemaakt over de reddingsactie.

De toeristen reden halverwege maart door het departement Cauca toen ze plots werden bedreigd door een onbekende persoon met een vuurwapen. De Zwitser herinnert zich nog dat de ontvoerder vertelde dat ze "de begraafplaats hadden bereikt".

Het tweetal werd vervolgens samen met hun twee kleine honden meegenomen en in de maanden daarop verbleven ze op elf verschillende locaties in Cauca. In de afgelopen anderhalve maand mochten ze niet met hun familieleden spreken.

De toeristen zeggen dat ze tijdens hun ontvoering te maken hadden met lage temperaturen en belachelijk werden gemaakt, maar niet lichamelijk werden mishandeld. De guerrillastrijders gingen zelfs op pad om eten voor de honden aan te schaffen, aldus de mannen.

Het leger meldt dat de ontvoerders dissidente guerrillastrijders zijn van de FARC, een grote guerrillabeweging die in 2016 een vredesakkoord sloot en een jaar later officieel was gedemobiliseerd. Zij hadden 1 miljoen dollar (ongeveer 890.000 euro) geëist voor de vrijlating van de toeristen.