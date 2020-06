Enkele grote natuurbranden in de Amerikaanse staat Arizona hebben er donderdag voor gezorgd dat ruim 2.000 mensen hun woning hebben moeten verlaten.

De grootste brandhaard van ruim 465 vierkante kilometer, groter dan de stad Rotterdam, woedt zo'n tachtig kilometer van de hoofdstad Phoenix. Door hoge temperaturen van meer dan 40 graden, lage luchtvochtigheid en harde wind heeft de brandweer grote moeite om het vuur onder controle te krijgen.

Voor deze vuurzee, die begonnen is door een autobrand, hebben ruim 1.500 mensen, vooral bewoners uit kleine dorpjes in de bergen, uit voorzorg hun huis moeten verlaten.

Ook elders in Arizona zijn grote branden uitgebroken waardoor mensen hebben moeten vluchten, zoals vlakbij de stad Tuscon en in de buurt van de Grand Canyon.

Op andere plekken in de Verenigde Staten is een verhoogde paraatheid voor bosbranden, zoals in het al vaker geplaagde California.

In Alaska zijn tientallen kleine brandjes uitgebroken. De brandweerlieden worden bij het blussen vergezeld van speciaal getrainde honden om tijdens het blussen de beren uit de buurt te houden.